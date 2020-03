Prekinili so tudi Srbi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko so večino športnih dogodkov po svetu odpovedali zaradi poskusa zajezitve širjenja novega koronavirusa, so danes tudi v Srbiji prekinili vsa nogometna tekmovanja. Srbska nogometna zveza FŠ je prekinila vse lige, treninge, prijateljske tekme in zbiranja. Predsednik FŠ Slaviša Kokeza je sicer pozitiven na virus sars-cov-2.