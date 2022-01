Poljaki imajo novega selektorja

Kulesza je pojasnil, da bo pogodba trajala do konca 2022, v njej pa je tudi možnost podaljšanja.

Michniewicz bo tako nasledil Paula Souso, ki je Poljsko vodil na 15 tekmah in z njo vpisal šest zmag, pet neodločenih izidov in štiri poraze. Z njo je osvojil drugo mesto v kvalifikacijski skupini za svetovno prvenstvo 2022 in jo pripeljal do tako imenovanega "play-offa", v katerem Poljake 24. marca čaka Rusija.

NEW SELEKCJONER 🇵🇱



Czeslaw Michniewicz has been officially announced as the new selekcjoner of the Poland national team❗️



The 51-year-old has signed a short-term contract to help manage the Poles in the FIFA World Cup play-offs.



