Fifa prižgala zeleno luč novosti, ki bo pomagala sodnikom na SP 2022

Sistem optičnega sledenja so preizkusili na klubskem svetovnem prvenstvu v Abu Dabiju v začetku tega leta in prav tako na arabskem pokalu v Katarju decembra lani.

"Polavtomatska tehnologija 'ofsajda' je razvoj sistemov VAR, ki so bili implementirani po vsem svetu," je v izjavi dejal predsednik Fife Gianni Infantino.

"Ta tehnologija je vrhunec treh let predanih raziskav in testiranj, da bi zagotovili najboljše za ekipe, igralce in navijače, ki se bodo letos odpravili v Katar, in Fifa je ponosna na to delo, saj se veselimo, da je tudi svet prepoznal prednosti polavtomatske tehnologije določanja prepovedanega položaja na svetovnem prvenstvu 2022," je dodal.

Predstavitev polavtomatskega sistema VAR za določanje prepovedanega položaja:

🚨 ICYMI 🚨



Semi-automated offside technology will be used at the #FIFAWorldCup, offering a support tool for video, and on-field officials.



3D animations will be shown on the 🏟 giant screens & made available to FIFA’s 📺 partners, to inform fans.



This is how it works.