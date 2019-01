Lampardov Derby napredoval po enajstmetrovkah

Newcastle je imel tudi v ponovljeni tekmi 3. kroga pokala FA obilico težav z drugoligašem iz Blackburna. Po rednem delu je bilo 2:2, v podaljšku pa sta čast srak rešila Joselu in Ayoze Perez. V sredo je bil na delu še en premierligaš. Svetniki so se še drugič pomerili z Derbyjem, ki ga vodi legendarni Frank Lampard. Prva tekma se je končalo neodločeno 2:2, tudi drugo srečanje se je po rednem delu in preobratu drugoligaškega kluba končalo z 2:2. Zmagovalca ni dal niti podaljšek, po izvajanju enajstmetrovk pa so po zgrešenem strelu Nathana Redmonda slavili varovanci Lamparda.