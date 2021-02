Po smrti mlade manekenke: "Nisem presenečena, da se je to zgodilo"

Čeprav podrobnosti javnosti niso poznane, se govori, da je mladenka teden dni po koncu zveze z Boatengom storila samomor. Vse se je dogajalo na dan sinovega šestega rojstnega dne, ki se ga Kasia zaradi slabega počutja ni udeležila. Ko je družinski člani niso mogli priklicati, so poklicali policijo, ti pa so nesrečnico našli mrtvo v stanovanju.

Vse skupaj je tragična novica zelo pretresla, tudi nekdanjo Boatengovo ljubico, ki se je z njim družila v času, ko je bil še skupaj z ženo Sherin Senler, s katero ima dva otroka. "Ko sem izvedela, kaj se je zgodilo, sem bila v šoku, a zdaj me ne preseneča več. Jerome se je igral z dekleti in jih varal. Očitno se je to moralo zgoditi," je za britanski tabloid The Sun dejala Melissa Howe, ki je nemškega branilca spoznala v Londonu septembra 2016.

Melissa je Jeroma spoznala leta 2016:

Nemec ji je tisti čas pisal in jo vabil na zmenke. Nekajkrat je privolila v njegove prošnje, a ko je videla, da ni edina v tej zgodbi, kot ji je govoril, je z njim prekinila vse stike. Ni želela biti del tega cirkusa. "Lahko si mislim, kaj je prestajala Kasia. Jerome je nevaren. Je značilen nogometaš, ki zna manipulirati z ženskami. Sama sem jih spoznala kar nekaj. Začetek je lep, nato se vse skupaj večinoma konča z razočaranjem," je še dodala.

Boateng je po tem, ko je izvedel za smrt nekdanje partnerice, zapustil Katar in se vrnil v Nemčijo. Kdaj se bo vrnil v kader Bayerna, še ni znano.

