Patrick Cutrone se seli na Otok

"V klubu so si me res želeli in dejstvo, da bom lahko v premier league zaigral za volkove, mi veliko pomeni," je dejal mladi nogometaš za klubsko spletno stran.

Cutrone je za italijansko reprezentanco med člani debitiral marca lani, poleg tega pa je minuli mesec za azzurre igral tudi na evropskem prvenstvu do 21 let.