Ob nakupu vstopnice bi morali podariti še daljnogled

Si predstavljate nogometni spektakel, ki si ga v živo ogledate s kar milijonom drugih navijačev? Paul Pfeiffer je v teh dneh na ogled postavil fotografijo stadiona, ki bo lahko v svojo notranjost sprejel kar milijon ljudi. Mnogi ga primerjajo s Stadionom St. James Parka ali stadionom London.

Trenutno največji nogometni stadion na svetu se nahaja v Severni Koreji, kjer lahko stadion Prvega maja v kraju Rungrado sprejme kar 114 tisoč gledalcev. Več kot sto tisoč ljudi sprejme tudi stadion v Michiganu z imenom "The big house", tam pa so bile odigrane le štiri tekme, med drugim tekma med Real Madridom in Manchester Unitedom leta 2014, ki so je udeležilo 109.318 gledalcev.

The Rungrado 1st of May Stadium, also known as the May Day Stadium, is a multi-purpose stadium in Rungra Island, Pyongyang, North Korea. It has a total capacity of approximately 150,000 which makes it the largest stadium in the world. pic.twitter.com/Lh1VX1tg95