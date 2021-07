Noro! Z dvema avtogoloma preprečil točen rezultat nameščene tekme. #video

Škandal se je zgodil v prvoligaški druščini v Gani, potem ko je branilec konec tedna namerno zabil dva avtogola, da bi spodkopal dogovorjen rezultat. Osrednji branilec moštva Inter Allies Hashmin Musah je po srečanju z Ashanti Goldom priznal, da je namerna zabil dva avtogola. Musah je v igro prišel s klopi in v zadnjih 12 minutah dosegel dva avtogola, Inter Allies pa je na koncu izgubil s 7:0.

Ashgold 7 vs 0 Inter Allies. Ghana Premier League smh. pic.twitter.com/bM2LSc7fC9