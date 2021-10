Nogometaša bodo po brutalnem napadu na sodnika obtožili poskusa umora

Kako je jezni nogometaš spravil brazilskega sodnika v nezavest:

Incident, po katerem so nogometaša Williama Ribeira aretirali in ga po navedbah policije čaka obtožnica za poskus umora, se je zgodil na tekmi ekip Sao Paulo RS in Guarani. Ribeiro je najprej udaril sodnika Rodriga Crivellara, potem pa ga je z udarcem z roko po vratu spravil v nezavest. Igralci obeh ekip so z mahanjem pozvali zdravniško ekipo, naj hitro pomaga sodniku.

Sodnik na srečo ni utrpel hujših poškodb. V torek dopoldan so ga odpustili iz bolnišnice, toda policijski inšpektor, ki preiskuje primer, je za lokalne medije napovedal, da bodo primer obravnavali kot poskus umora. "Sodnik je dobil udarec, ko se ni mogel braniti. Lahko bi povzročil smrt ali resne poškodbe glave," je dejal inšpektor Vinicius Assuncao.

Za napad svojega igralca se je opravičil tudi klub in sporočil, da so nogometaša odpustili, proti njemu pa sprožili tudi pravni postopek. "Žal nam je, da se je to zgodilo prav na dan, ko bi morala naša nogometna družina praznovati 113-letnico obstoja. Opravičujemo se vsem, ki jih je dejanje prizadelo, ter vsem, ki so dogodek morali gledati," je zapisal klub. Tekmo so po incidentu prekinili v 59. minuti, nadaljevali naj bi jo danes.

Rodrigo Crivellaro je zapustil bolnišnico v torek dopoldan:

Pristojna nogometna zveza je napovedala, da bo preučila, kakšno kazen si bo prislužil Ribeiro, medtem ko je tamkajšnja zveza nogometnih sodnikov zahtevala, da igralcu doživljenjsko prepovejo nastopanje.