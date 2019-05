Neymarju tri tekme suspenza zaradi incidenta z navijačem #video

Kazen stopi v veljavo 13. maja, je dodala francoska zveza FFF. Brazilec bo tako lahko še odigral sobotno tekmo domačega prvenstva proti Anversu v 36. krogu ligue 1. Sedemindvajsetletnik bo tako izpustil zadnja dva kroga francoskega prvenstva.

Neymar je po porazu PSG, ta je pokalni naslov izgubil po streljanju enajstmetrovk, izgubil živce in udaril navijača PSG, ki je po tekmi, kot je dejal, preplačane igralce lastne ekipe obkladal z žaljivkami.

BREAKING: Neymar has been handed a three-match ban for hitting a fan following the Coupe de France final. 🚨 pic.twitter.com/94nziVq63U