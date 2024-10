Ne le nogometaši, pritožujejo se tudi sodniki

Zaradi velikega števila tekem se ne pritožujejo le nogometni klubi, ampak tudi sodniki. V Nemčiji se je oglasil Patrick Ittrich, eden štirih sodnikov, ki trenutno ne morejo soditi, ker so poškodovani. Vodstvo nemške lige je pozval naj omeji fizično obremenitev sodnikov, poroča dpa.

"V nasprotju z igralci ne treniramo z ekipo. Na igrišču stojim sam. Če se mi kaj zgodi, moram zgraditi mrežo, organizirati zdravnika in fizioterapijo. Prav tako nismo profesionalci," se je pritožil Patrick Ittrich, ki dela tudi kot policist, trenutno pa mora počivati zaradi poškodbe mišice. Poleg njega so poškodovani sodniki še Deniz Aytekin, Robert Schröder in Frank Willenborg.

"Sodniki smo bolje pripravljeni kot kdaj koli prej, a sčasoma tudi to ne pomaga več. Mogoče je naključje, ampak trije od štirih smo stari prek 40 let. Predvsem potovanja so izziv za telo," je še dejal Ittrich.

V Nemčiji se je oglasil Patrick Ittrich, eden štirih sodnikov, ki trenutno ne morejo soditi, ker so poškodovani. Foto: Guliverimage

V nasprotju z bundesligo so sodniki v angleški premier ligi zdaj popolni profesionalci in nimajo druge službe.