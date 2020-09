Navijači se bodo na Maracano lahko vrnili oktobra

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prva tekma z navijači na Maracani po šestih mesecih bo Flamengo - Athletico Paranaense, Crivella pa je dejal, da si jo bo lahko v živo ogledalo 20.000 nogometnih navdušencev, kar je tretjina kapacitete stadiona. Predlog mora sicer potrditi še brazilska nogometna zveza CBF.

Oblasti so začasno zaprle stadion in ga uporabljale za bolnike s covidom-19. Provizorična bolnišnica na Maracani se je odprla maja s posteljami in zdravniško opremo na sosednjem atletskem stadionu. Nogomet pa se je na stadion vrnil junija.

Brazilija je skupaj z ZDA in Indijo država, ki jo je novi koronavirus najbolj prizadel. Država ima trenutno 4,5 milijona okuženih, za covidom-19 pa je umrlo blizu 136.000 ljudi.

