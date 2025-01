Slovenski nogomet žaluje, mnogo prehitro je odšel Miloš Popivoda

Slovenski nogomet je zavit v žalost. V 45. letu starosti je umrl Miloš Popivoda, nekdanji nogometni vratar, ki je v 1. SNL največ nastopov zbral za Olimpijo, branil pa je tudi za Domžale. Bil je sin legende Olimpije in slovenskega nogometa Danila Popivode.

Le štiri leta po smrti velikana slovenskega nogometa Danila Popivode (1947–2021), po kateri so pri Olimpiji upokojili njegovo znamenito številko sedem, je mnogo prehitro svet zapustil še njegov sin. Miloš Popivoda je šel po očetovih stopinjah. Ljubezen do nogometa mu je bila položena v zibelko. Hitro je vzljubil nogomet in se dokazoval kot vratar.

⚫️ V 45. letu starosti je preminil Miloš Popivoda, nekdanji vratar Olimpije. Med 2001 in 2005 je zbral 36 nastopov za zmaje (vse v ligi).

Miloš je tudi sin legendarnega Danila Popivode.



Najboljše sezone je podaril Olimpiji, za katero je branil med letoma 2001 in 2005. Za zmaje je zbral 36 prvenstvenih nastopov. V prvi ligi je debitiral med vratnicama Domžal, ko pa je leta 2005 zapustil ljubljanskega velikana, je branil še za Livar, Šenčur, Triglav in Grosuplje, kjer je leta 2017 tudi sklenil kariero.