Dober mesec po tem, ko so se v javnosti pojavile govorice, da se je Matko Obradović znašel v zdravstvenih težavah, je Dalmatinec za medij Ekipa SN spregovoril o bolečem obdobju o tem, kako je izgubil vse, in svojem novem pogledu na življenje.

Portal Ekipa24 je decembra kot prvi poročal o tem, da so hrvaškega nogometnega vratarja Matka Obradovića urgentno prepeljali v bolnišnico, kamor je prišel v slabem stanju. Triintridesetletnik je dober mesec zatem za omenjeni medij spregovoril o turbulentnem obdobju, napakah, ki jih je naredil, pa tudi Bogu, ki da mu zdaj kaže pravo pot.

Opravičilo bližnjim

"Okrog mene so v Mariboru vedno krožile takšne in drugačne govorice. Kaj šele zdaj. Nimam česa skrivati ... Za mano je eno težko obdobje mojega življenja. Hvaležen sem, da sem se v tem obdobju naučil marsičesa. V vseh pogledih sem zrasel. Zadnje pol leta je bilo nevzdržno. Ves čas sem globoko v sebi vedel, da imam določene težave, toda lagal sem si, da jih nimam. In lagal sem vsem okrog sebe, da ni tako, da se lahko sam izvlečem iz vseh težav, v katere sem se zakopal. Žalostno je, kar se je dogajalo. Iskreno, sram me je. Ob tej priložnosti bi se rad še enkrat opravičil svoji družini, vsem svojim bližnjim za vse slabo, kar sem storil. Svojo družino sem uničil, izgubil. Izgubil sem njihovo zaupanje, zato mi je žal. To je breme, ki ga moram nositi za vse, kar sem storil slabega," je dejal v intervjuju za medij Ekipa SN.

O usodnem 9. decembru še ne želi podrobno govoriti. Foto: Nik Moder/Sportida

"Žalostno, da je prišlo do tega, da sem se dotaknil čistega dna"

O dogajanju 9. decembra ne želi podrobno govoriti, saj da trenutno še ni pripravljen, zaveda pa se, da bo enkrat moral povedati resnico. "Zgodbe, ki so se pojavljale, so v temelju resnične, toda vse naokrog, kar se je zraven govorilo, nima veze z resničnostjo. So pa se neke stvari takrat zgodile, o tem res ni treba lagati ... Žalostno in sramotno je, da sem si dopustil, da pride do tega, toda očitno je moralo tako biti. Da se dotaknem tistega čistega dna," pravi nogometni vratar in dodaja, da je bilo najpomembnejše to, kako se bo po teh zahtevnih trenutkih odzval.

Kot pravi, je kljub temu, da je v letu 2024 izgubil praktično vse, dobil nekaj, česar do takrat ni imel: vero v Boga. "9. decembra sem spoznal Boga v živo. Sprejel me je tam zgoraj, pogovoril sem se z njim o vsem, dal mi je novo priložnost in me vrnil nazaj na Zemljo, da vse slabe stvari, ki sem jih naredil, poskušam popraviti. Vem, da je moja družina jezna, prav tako tudi moja bivša partnerka. Njej se moram najbolj opravičiti, saj sem njej naredil največ slabih stvari. Žal mi je. A če mi je Bog lahko oprostil, upam, da mi bo nekoč lahko tudi ona. Če ne zaradi naju, pa zaradi najinih dveh otrok," je še povedal za Ekipo SN in dodal, da želi nadaljevati nogometno kariero, čeprav verjame, da bo zaradi dogajanja v zadnjem času težje našel klub.