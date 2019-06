Mallorca se vrača med elito, Nadal presrečen

Osasuna iz Pamplone in Granada sta si nastop v prvi ligi zagotovili neposredno, kot prvak in podprvak drugoligaške konkurence. Medtem pa je Mallorca, pred 20 leti finalist evropskega pokala pokalnih zmagovalcev, sezono končala na petem mestu, Deportivo pa na šestem, oba kluba pa sta si priigrala finale boja za napredovanje.

Rafael Nadal visited the football match between RCD Mallorca and Deportivo de La Coruna in Son Moix, 23 June 2019 pic.twitter.com/0OM8T1Aktd