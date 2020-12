Leto 2020 je res kruto. Danes je smrt šokirala še srbski nogomet.

Zoltan Sabo, ki je še v petek vodil svoj klub na prvenstveni tekmi proti Radniku, je v noči na torek po manjših zdravstvenih težavah nenadejano umrl v bolnišnici v Sremski Kamenici.

Sabo je bil vrsto let nogometaš številnih srbskih klubov, nogometni kruh pa si je služil tudi na Japonskem, v Južni Koreji, na Madžarskem in v Cipru. Takoj po odhodu v igralski pokoj se je posvetil trenerskemu poslu.

Že pred tem je vodil nekatere manjše srbske klube, nase pa opozarjati začel od leta 2017, ko je, najprej kot športni direktor, potem pa kot trener, nase začel opozarjati pri TSC iz Bačke Topole. Ta je bil takrat še tretjeligaš, a je potem pod vodstvom Saba doživel velik vzpon in se ekspresno prebil med prvoligaše.

Ne samo to, v prejšnji sezoni je s TSC v prvenstvu zaostal zgolj za Crveno zvezdo, Partizanom in Vojvodino, s tem pa klub iz Bačke Topole prvič v več kot stoletni zgodovini popeljal v Evropo.

Letos je njegov TSC nase opozoril z norim rezultatom v Evropi

Tudi tam je TSC pod njegovim vodstvom opozoril nase. Najprej je ob zmagi z 2:0 v kvalifikacijah za ligo Europa preskočil moldavski Petrolul, ob svojem drugem nastopu v Evropi v klubski zgodovini pa poskrbel za eno najbolj spektakularnih tekem v zgodovini evropskih pokalov.

Foto: Guliverimage

Proti Steaui iz Bukarešte je v naslednjem krogu izpadel po enajstmetrovkah, potem ko sta pred tem kluba uprizorila pravcato filmsko dramo. Po rednem delu tekme je bilo 4:4, ob tem, da so gostje do vodstva s 4:3 prišli v 92. minuti tekme, a so domačini dve minuti pozneje uspeli izenačiti. Potem sta za štiri gole, vsak po dva, TSC in Steaua poskrbela še v podaljških, po enajstmetrovkah pa so se zmage in poti v 3. krog kvalifikacij za ligo Europa veselili Romuni.

Šokiran je tudi donedavni srbski selektor

Novica o njegovi smrti je v Srbiji šokirala marsikoga, tudi donedavnega srbskega selektorja.

"Ko sem izvedel, kaj se je zgodilo, nekaj minut nisem mogel funkcionirati. Še vedno ne morem verjeti. Spremljal sem njegovo trenersko pot. Prepričan sem, da bi lahko postoril še marsikaj. Bil je tudi sijajen fant," je o njem povedal Ljubiša Tumbaković, ki je s pokojnim Sabom sodeloval, ko je bil ta še nogometaš.

Tumbakovića je tragična vest doletela le dan za tem, ko je ostal brez službe selektorja Srbije.