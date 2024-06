Španke vztrajajo na vrhu Fifine lestvice, Slovenija 40.

Španska ženska nogometna reprezentanca na novi posodobljeni lestvici Mednarodne nogometne zveze Fifa ostaja na prvem mestu. Na drugo mesto se je povzpela Francija pred Anglijo, Nemčijo in ZDA. Slovenske nogometašice so pridobile eno mesto in so zdaj 40.

Fifa je žensko lestvico nazadnje objavila pred tremi meseci. V Afriki so v tem času igrali olimpijske kvalifikacije, v Evropi pa kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2025.

Španke so zadržale mesto na vrhu, so se pa Francozinje zato povzpele za eno mesto pred Anglijo, medtem ko je Nemčija na četrtem prehitela ZDA, ki nadaljujejo pomik navzdol.

Iz deseterice so izpadle Nizozemke, ki so nazadovale na 11. mesto, tako da so mesto pridobile reprezentance Kanade, Brazilije in Severne Koreje.

Slovenke so na 40. mestu. Foto: www.alesfevzer.com

Nogometašice Severne Makedonije, ki v kvalifikacijah igrajo v skupini s Slovenijo, so po zmagah nad Latvijo in Moldavijo napredovale za 12 mest na 123. Latvija je 118., Moldavija pa 129.

Slovenke so na novi lestvici pridobile eno mesto in so na 40. prehitele izbrano vrsto Tajvana.