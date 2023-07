Lastnik obtožen trgovanja z notranjimi informacijami #video

Lastnik angleškega nogometnega prvoligaša Tottenhama Joe Lewis je bil v ZDA obtožen trgovanja z notranjimi informacijami, so v New Yorku sporočili ameriški zvezni tožilci. Ti 86-letnega britanskega milijarderja obtožujejo "brezsramnega trgovanja z namenom okoriščenja". Po poročanju ameriških medijev je Lewisov odvetnik obtožbe zavrnil.

Damian Williams, ameriški državni tožilec za južno okrožje New Yorka, je dejal, da je Lewis, ki živi na Bahamih, zaposlene in bližnje vrsto let oskrboval z notranjimi informacijami v "predrzni" shemi, ki je prinesla milijone dolarjev.

"Lewis je več let zlorabljal svoj dostop do sob za sestanke podjetij in svojim romantičnim partnerjem, svojim osebnim pomočnikom, zasebnim pilotom in prijateljem vedno znova izdajal notranje informacije," je dejal Williams.

"Ti ljudje so nato trgovali z notranjimi informacijami in zaslužili milijone dolarjev na borzi," je dodal Williams v videoposnetku, objavljenem na Twitterju.

Lewis naj bi bil eden najbogatejših Britancev s premoženjem, vrednim približno šest milijard dolarjev, ki si je v osemdesetih in zgodnjih devetdesetih letih 20. stoletja pridobil sloves valutnega špekulanta.

Lewisov holding ENIC je leta 2001 kupil večinski delež v Tottenhamu od takratnega lastnika Alana Sugarja, še enega uglednega britanskega tajkuna.