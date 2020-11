BiH se je maščevala Sloveniji za sobotni poraz

Po sobotni zmagi 3:2 na prvi pripravljalni tekmi je slovenska futsal reprezentanca dan pozneje izgubila drugo pripravljalno tekmo proti Bosni in Hercegovini. Gosti so bili v Laškem boljši s 6:2, po priložnostih bi lahko bila njihova zmaga še višja. To je bil tudi zadnji test Slovenije pred decembrskim začetkom kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2022.

V soboto je Slovenija zmagala s 3:2. Za 1:0 je v četrti minuti zadel Matej Fideršek, na 2:0 je v deveti povišal Nejc Hozjan. Alen Radmilović je v 23. znižal na 2:1, za 3:1 je bil uspešen Žiga Čeh. Končni izid je v 34. minuti postavil Sabahudin Petak.

Oslabljeni izbranci Tomija Horvata so imeli dan pozneje večji del tekme terensko premoč in hitro tudi povedli po golu Žige Čeha. Toda tekmeci so se pokazali kot odlični izvajalci protinapadov, na tak način so dosegli tri gole, strelci so bili Sabuhadin Petak, Nermin Kahvičić in Srđan Ivanković. Četrtega, drugega Kahvičića, so jim nato Slovenci z veliko napako skoraj dobesedno podarili.

Nekaj upanja se je domačim pokazalo devet minut pred koncem, ko je žogo po podaji Nejca Hozjana v mrežo lastnega vratarja spravil Josip Sesar, toda do konca so v polno še dvakrat zadeli tekmeci, končni izid je s svojim tretjim golom postavil Kahvidžić.

