Reševalno vozilo na Nou Campu, obležal Araujo

Foto: Reuters Tekmo je zaznamovala poškodba člana Barcelone Ronalda Arauja. Z glavama sta trčila s soigralcem Gavijem. Zavesti ni izgubil. Na zelenico je moralo pripeljati reševalno vozilo, da so Arauja primerno oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Navijači so na Camp Nouu v podporo nesrečnemu Urugvajcu vzklikali "Uruguayo, Uruguayo, Uruguayo." Utrpel naj bi pretres možganov, več informacij o zdravstvenem stanju 23-letnega branilca pa za zdaj še ni. Tekma se je po desetminutnem sodniškem dodatku končala z zmago Barcelone 3:1.

Pravi nasprotnik, da Oblak z Atleticom potrdi mesto v ligi prvakov

Atletico je v prejšnjem krogu premagal novega prvaka Real Madrid. Foto: Reuters Zadnji trije krogi španskega prvenstva bodo sicer minili v znamenju obračunov za evropske vozovnice. Betis ima še naprej možnost, da Atleticu Jana Oblaka spelje ligo prvakov. Tudi Villarreal se bo moral še pošteno potruditi, da zadrži vsaj sedmo mesto.

Atletico Madrid ima pred zadnjimi tremi tekmami španske la lige točko zaostanka za tretjo Sevillo in tri točke prednosti pred petim Betisom, ki je tekmo 36. kroga že odigral in Valencio premagal s 3:0. "Nič še ni zagotovljenega," je o borbi za ligo prvakov dejal trener Atletica, Diego Simeone. A nasprotnik v 36. krogu je pravi za tri točke za klub Jana Oblaka. To je Elche, saj so proti njim neporaženi zadnjih osem tekem. Na teh imajo razmerje danih in prejetih golov 14 proti 1. Igrajo v sredo zvečer ob 21.30.

Špansko prvenstvo, 36. krog: Torek, 10. 5.:

Valencia : Betis 0:3 (0:0)

Granada : Athletic Bilbao 1:0 (1:0)

Barcelona : Celta Vigo 3:1 (2:0) Sreda, 11. 5.:

Osasuna - Getafe

Alaves - Espanyol

Sevilla - Mallorca

Elche - Atletico Madrid Četrtek, 12. 5.:

Real Sociedad - Cadiz

Rayo Vallecano - Villarreal

Real Madrid - Levante