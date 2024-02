Švedski nogometni reprezentant Kristoffer Olsson, njegova družina, soigralci in znanci preživljajo zahtevne dneve. Skandinavca so, potem ko se je pretekli teden zgrudil na domu, prepeljali v eno od danskih bolnišnic, kjer mu pri dihanju pomagajo z ventilatorjem. Kot je v sporočilu za javnost zapisal njegov delodajalec FC Midtjylland, gre za akutno bolezen, ki naj bi prizadela možgane.

Potem ko so se v javnosti pojavile najrazličnejše govorice, zakaj Kristofferja Olssona ni v postavi danskega prvoligaša FC Midtjylland, je klub prekinil molk in sporočil skrb vzbujajoče novice.

V bolnišnici

28-letni Šved je pretekli teden doma izgubil zavest, odpeljali so ga v Univerzitetno bolnišnico Aarhus, kjer je hospitaliziran, pri dihanju pa mu pomagajo z ventilatorjem

"Kristoffer Olsson se spopada z akutno boleznijo, povezano z možgani, ki ni posledica kakršnegakoli samopoškodovanja, niti ni vzrok kakšen drug zunanji dejavnik. Skupina vodilnih danskih zdravstvenih strokovnjakov se trenutno pospešeno trudi, da bi postavila točno diagnozo in uvedla pravo zdravljenje," je klub danes napisal na uradni spletni strani.

Foto: Guliverimage

Dodali so, da je Kristoffer obkrožen s svojo ožjo družino, in javnost prosili, naj v teh zahtevnih časih spoštuje Švedovo zasebnost in ne širi neresnic. "Vsi v FC Midtjylland smo seveda globoko prizadeti zaradi nenadne bolezni, naše misli so s Kristofferjem in njegovo družino."

Olsson je kot mladenič oblekel tudi dres Arsenala, kariero nato nadaljeval v Midtjyllandu, kjer se je v sezoni 2014/15 veselil naslova prvaka. Leta 2017 se je preselil v AIK, leta 2019 v Krasnodar, dve leti pozneje v Anderlecht, kjer je ostal eno sezono, nato pa se je vrnil k Midtjyllandu. Pri Midtjyllandu javnost prosijo za spoštovanje zasebnosti. Foto: Guliverimage

Za švedsko reprezentanco je zbral 47 nastopov in ji na zadnjih kvalifikacijah za evropsko prvenstvo pomagal do želene vstopnice. Na zadnjem evropskem prvenstvu 2021 je igral na vseh štirih tekmah Švedske, ki jo je v boju za četrtfinale izločila Ukrajina. S skandinavsko reprezentanco je leta 2022 gostoval tudi v Stožicah.