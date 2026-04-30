Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
Ž. L.

Četrtek,
30. 4. 2026,
10.26

Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Crystal Palace Šahtar Doneck Strasbourg Rayo Vallecano UEFA konferenčna liga konferenčna liga

Konferenčna liga, polfinale (prvi tekmi)

Londončani v svojem prvem evropskem polfinalu izzivajo Ukrajince

Ismaïla Sarr, Crystal Palace | Crystal Palace bo prvič nastopil v polfinalu evrospkega tekmovanja. | Foto Guliverimage

Tudi v tretjem evropskem klubskem tekmovanju se nocoj v boj za veliki finale podaja četverica klubov. Največ izkušenj s takšnimi večeri premore Šahtar Doneck, ki bo v Krakovu gostil 13. ekipo angleškega prvenstva Crystal Palace. Za drugo finalno vstopnico se bosta španski Rayo Vallecano in Strasbourg. Finale bo 27. maja gostila Red Bull Arena v Leipzigu.

Za Šahtar je to sploh prva sezona v konferenčni ligi, a ima ukrajinski klub v Evropi precej bogatejši življenjepis od preostalih polfinalistov. Klub iz Donecka se je med najboljše štiri dvakrat prebil v ligi Europa (2015/16 in 2019/20), pred 17 leti pa je v pokalu UEFA (predhodnik lige Europa) slavil po zmagi nad Werderjem.

Crystal Palace tovrstnih izkušenj na evropskem odru nima, a bo četa Oliverja Glasnerja vseeno velik izziv za Ukrajince. Londončani so na poti do polfinala izločili kijevski Dinamo in Fiorentino, Ismaila Sarr pa je s sedmimi zadetki najboljši strelec tekmovanja med še aktivnimi nogometaši. Zadetek več imata na svojem računu Marius Mouandilmadji (Samsunspor) in Mikael Ishak (Lech Poznan).

Prvo dejanje drugega polfinalnega dvoboja bo gostilo predmestje Madrida. Rayo Vallecano je v evropskih tekmovanjih na zadnjih 12 tekmah pred domačimi navijači utrpel en sam poraz, v polfinalu je ugnal krvnike Celja, atenski AEK. Zadnjo oviro pred velikim finalom za Špance predstavlja Strasbourg, ki je v četrtfinalu na prvi tekmi šokiral nemški Mainz in slavil s 4:0. Kljub porazu na povratni tekmi (0:2) je sledilo suvereno napredovanje v prvi evropski polfinale predstavnika francoske ligue 1.

Konferenčna liga, četrtfinale (povratne tekme):

Četrtek, 30. april:

Lestvica ligaškega dela:

Crystal Palace Šahtar Doneck Strasbourg Rayo Vallecano UEFA konferenčna liga konferenčna liga
