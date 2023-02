Flamengo tretji, kdo pa bo najboljši na svetu?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Klubsko SP 2022 (finale in tekma za 3. mesto)

Nogometaši Flamenga so na klubskem svetovnem prvenstvi v Maroku osvojili tretje mesto. V Tangerju so s 4:2 (1:1) premagali Al Ahli. Ob 20. uri se bosta v finalu v Rabatu za naslov prvaka merila Real Madrid in Al Hilal.