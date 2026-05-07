Kazen za Gerarda Piqueja

Gerarda Piqueja, nekdanjega španskega nogometnega reprezentanta in zvezdnika Barcelone, zdaj pa solastnika drugoligaša Andorre, je španska nogometna zveza kaznovala z dvomesečno prepovedjo opravljanja vseh nogometnih funkcij. Razlog je neprimerno obnašanje do sodnika na prvenstveni tekmi prejšnji teden proti Albaceteju, poroča BBC.

Sodnik Alonso de Ena Wolf je v svojem poročilu po tekmi citiral Piqueja, češ da mu je rekel, naj odide s spremstvom, da ga nihče ne napade. V drugi državi bi ga pretepli, v Andori pa so civilizirani.

Disciplinska komisija je sporočila, da je Piquejeva dvomesečna prepoved posledica razvpitih in javnih dejanj, ki spodkopavajo dober ugled nogometa. To pa naj ne bi bil edini greh 39-letnega nekdanjega branilca, ki se je igralsko upokojil leta 2022. Prejel je namreč tudi ločeno šest tekem prepovedi nogometnih dejavnosti zaradi dejanj, ki vključujejo manjše nasilje nad sodniki.

V zaplet s sodnikom so bili vpleteni tudi drugi člani osebja Andorre. Predsednika kluba Ferrana Vilaseco so suspendirali za štiri mesece, kaznovali pa so tudi športnega direktorja Jaumeja Noguesa.

Andorra je trenutno na desetem mestu lestvice druge lige.

Pique je z Barcelono osvojil devet naslovov španskega in tri naslove v ligi prvakov, s Španijo pa je leta 2010 in 2012 postal svetovni in evropski prvak.

