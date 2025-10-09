Velocity Sports Partners, ki ga vodi ameriški poslovnež Alan Pace, je sklenil posel za prevzem lastništva Espanyola v vrednosti do 200 milijonov evrov, poročajo britanski mediji. S tem poslom se je končalo devetletno lastništvo kluba s strani kitajskega konglomerata Rastar Group. "Nogomet je vedno pripadal njegovim ljudem," je dejal Pace, ki je predsednik Burnleyja od leta 2020. "Naša vloga ni nadomestiti zapuščine, temveč graditi na njej s skrbnostjo, jasnostjo in namenom. Ne gre za lastništvo, gre za upravljanje."

Pace je poudaril, da bosta tako Espanyol kot Burnley ohranila svojo "edinstveno identiteto, vodstvene strukture in neodvisnost. Burnley bo ostal Burnley. Espanyol bo ostal Espanyol," je dejal. Espanyol s sedežem v Barceloni je bil ustanovljen leta 1900 in ima bogato zgodovino v španskem nogometu. Večino svojega obstoja je preživel v španski ligi in se ponaša z zvestimi navijači.

Real Oviedo menja trenerja

Španski prvoligaš Real Oviedo je zaradi slabih rezultatov odpustil trenerja Veljka Paunovića. Skupaj s srbskim strokovnjakom pa bo klub zapustil tudi njegov trenerski štab. Paunović je sredi prejšnje sezone prevzel vodenje kluba in klub popeljal v primero division, a je ekipa to sezono po osmih krogih s šestimi točkami na 17. mestu lestvice, z zgolj dvema zmagama in s šestimi porazi. Paunović je na 22 tekmah z Oviedom dosegel 11 zmag, štiri remije in sedem porazov, v svoji dosedanji karieri pa je vodil Chicago Fire, Reading in nekatere mehiške klube.