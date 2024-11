Jan Furtok izgubil boj z boleznijo

Za posledicami dolge bolezni je umrl nekdanji poljski nogometni reprezentant Jan Furtok, je zapisala nemška tiskovna agencija dpa. Star je bil 62 let.

Furtok je za poljsko izbrano vrsto na 36 tekmah dosegel deset golov, bil je tudi član reprezentance, ki je nastopila na svetovnem prvenstvu v Mehiki 1986.

Poljski napadalec je na klubski sceni največje sledi pustil v Nemčiji, kjer je med letoma 1988 in 1995 igral za HSV in Eintracht Frankfurt. V domovini je igral za Katowice, kjer je bil po koncu igralske kariere tudi trener in predsednik kluba.