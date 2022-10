Izgredniki bodo morali britanski policiji predati potne liste

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Več kot 1300 navijačev, za katere velja prepoved obiska nogometnih tekem, bo moralo zaradi ukrepov, ki bodo začeli veljati v petek, svoje britanske potne liste predati policiji. Ukrepi bodo nasilnim in žaljivim navijačem v Angliji in Walesu preprečili potovanje na svetovno prvenstvo v Katarju, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Britansko ministrstvo za notranje zadeve je sporočilo, da tistim, ki ne bodo sami predali potnega lista policiji in si skušali ogledati mundial, grozi šest mesecev zaporne kazni in denarna kazen.

Če bo želela katera od 1308 oseb s prepovedjo potovati v druge države od 10. novembra do konca svetovnega prvenstva, bo morala zaprositi za posebno dovoljenje, da bo lahko zadržala potni list, poleg tega bo podvržena dodatnim kontrolam.

Ministrica za notranje zadeve Suella Braverman je opozorila: "Vsi se veselimo, da bomo navijali za Anglijo in Wales v Katarju, in ne bomo dovolili, da bi vedenje manjšine kršiteljev zakonov očrnilo ta razburljiv turnir."

"Nasilja, zlorabe in neredov tukaj ne toleriramo in tega kriminalnega vedenja ne bodo tolerirali niti na svetovnem prvenstvu, zato smo se odločili za tovrsten pristop. Kot pri vseh podobnih dogodkih, tesno sodelujemo z gostiteljem glede varnosti britanskih državljanov, ki se jih udeležujejo, za izvedbo uspešnega in prijetnega dogodka," je še pojasnila Bravermanova.

Ministrstvo za notranje zadeve je sporočilo, da so tovrstne ukrepe uvedli že za prejšnja velika mednarodna tekmovanja, leta 2018 je ob SP v Rusiji kar 99 odstotkov vpletenih prostovoljno predalo oblastem svoje potne liste za čas mundiala, še poroča dpa.

Preberite še: