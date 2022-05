Izgredi v Rotterdamu, aretirali več kot 70 ljudi #video

V noči na četrtek so v Rotterdamu izbruhnili izgredi po porazu nizozemskega Feyenoorda v finalu konferenčne lige v Tirani proti italijanski Romi, ki je zmagala z 1:0. Policija je sporočila, da je v nizozemskem pristaniškem mestu, kjer so številni nogometni navdušenci spremljali tekmo iz Tirane na stadionu Feyenoord De Kuip, aretirala 72 ljudi.

Lažje poškodovani sta bili dve osebi nujne medicinske pomoči, je poročala tudi nizozemska televizija NOS. Poškodovana sta bila avtobus in tramvaj, policija je pri razganjanju množice uporabila tudi vodne topove. Razmere so se umirile danes okoli enih zjutraj, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V nizozemskem pristaniškem mestu so po porazu Feyenoorda izbruhnili izgredi. Foto: Guliverimage

Kot je še sporočila policija, je na več območjih Rotterdama prišlo do uničevanja javne lastnine, agencija ANP poroča, da so jezni privrženci Feyenoorda naokrog metali petarde in bakle ter v policiste metali tudi kamenje, kozarce in steklenice.

V Tirani je bilo po nemirih v sredo zvečer nato v noči na četrtek večinoma mirno, kot je poročal NOS, ki se sklicuje tudi na lokalno policijo. Policija v albanski prestolnici je sporočila, da želi preprečiti nadaljnje incidente. Foto: Guliverimage

Noč pred finalom so namreč v Tirani izbruhnili nemiri med policijo in navijaškimi skupinami iz Rima in Rotterdama. Po podatkih agencije je bilo poškodovanih 19 policistov in še pet ljudi. Albanski policisti so pridržali 48 italijanskih in 12 nizozemskih navijačev, 80 navijačev pa so poslali nazaj v Italijo.