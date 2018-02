Infantino: Fifa o video sodniku naslednji mesec

Predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino je med obiskom Vietnama tam zbranim novinarjem povedal, da bo Fifa o uvedbi video sodnika odločala 3. marca. Glavni sodnik bo lahko z njegovo pomočjo natančneje odločal o najpomembnejših odločitvah, kot so zadetki, enajstmetrovke in takojšnji rdeči kartoni.

Če bo Fifa prihodnji mesec v Zürichu podprla uvedbo video sistema, bi ga lahko uporabili že na letošnjem svetovnem prvenstvu v Rusiji.

Preverjanje spornih odločitev prek video posnetkov je bilo doslej testirano na več kot 1000 tekmah v 13 državah, tudi v najvišjih ligah v Italiji, Nemčiji, ZDA in Angliji, ter na pokalu konfederacij in klubskem SP. Mnenja o koristi sistema video analize so še naprej deljena - medtem ko podporniki vztrajajo, da mora biti nogomet odprt za nove tehnologije, nasprotnike motijo predvsem prekinitve igre.

"Mislim, da si v letu 2018 ne moremo več privoščiti, da vsi na stadionu in pred televizijskimi zasloni vidijo, ali je sodnik napravil veliko napako ali ne. Edini, ki tega ne vidi, pa je včasih sodnik," je dejal Infantino.