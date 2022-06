"Igrati za Liverpool je izpolnitev otroških sanj"

"Res sem vesel, izpolnile so se mi sanje, da lahko zaigram za Liverpool," navdušenja nad prestopom ni skrival 18-letnik. "Že ko sem igral za Aberdeen, so se mi izpolnile sanje, zdaj pa sem del najboljšega kluba na svetu, to je res velik dosežek zame in veselim se že nastopov v rdečem dresu. Komaj čakam, da navijačem pokažem, kaj znam," je svoje občutke strnil Ramsay.



Ramsay is a Red 🙌🔴



We are delighted to announce the signing of @calvinramsay03 from Aberdeen, subject to international clearance. — Liverpool FC (@LFC) June 19, 2022

18-letnik je izdelek Aberdeenove mladinske šole, prvič je za člansko selekcijo nastopil marca 2021 in od takrat zabeležil 39 nastopov in dosegel en zadetek. Je tudi prejemnik nagrade za najboljšega mladega nogometaša Škotske v sezoni 2021–22.Ramsey je že tretja okrepitev Liverpoola v tem prestopnem roku, do zdaj se jim je iz Benfike pridružiliniz Fulhama.