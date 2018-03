V Domžale prihaja legendarni Nemec

Horst Hrubesch

Po Geru Bisanzu, ki je Nemčijo vodil med letoma 1982 in 1996, je Horst Hrubesch prvi moški na selektorskem mestu nemške ženske reprezentance.

"Zelo rad pomagam," je ob nastopu funkcije dejal Hrubesch, ki bo vsaj začasno nasledil Steffi Jones. Hrubesch se je pred tem v nemški zvezi zelo uspešno ukvarjal predvsem z razvojem sistema za mlajše selekcije, reprezentanci do 18 in do 21 let pa je na EP 2008 in 2009 popeljal tudi do naslova prvakov. Leta 2016 je Nemčijo popeljal tudi na olimpijske igre, prvič po letu 1988, in se v Riu veselil srebra.

V finalu olimpijskega turnirja v Riu je Nemčija po kazenskih strelih izgubila proti Braziliji. Foto: Reuters

Starejši ljubitelji nogometa se Hrubescha spomnijo predvsem po številnih zadetkih z glavo. V bundesligi je igral za Rot-Weiss Essen, Hamburger SV in Borussio Dortmund, kasneje pa tudi za Standard iz Liega. Največji pečat je pustil v Hamburgu, s katerim je v letih 1979, 1982 in 1983 osvojil naslov nemškega prvaka, leta 1983 pa tudi takratni evropski pokal prvakov, predhodnika lige prvakov.

Hrubesch se lahko pohvali z izjemno strelsko statistiko v dresu elfa. Foto: Reuters

Hrubesch je v bundesligi odigral 224 tekem in dosegel 136 golov, kar je drugo najboljše povprečje doseženih golov v nemški ligi vseh časov, presega ga le sloviti Gerd Müller. Z nemško reprezentanco se je leta 1980 veselil naslova evropskega prvaka ter drugega mesta na svetovnem prvenstvu 1982. V trenerske vode je zašel leta 1986.