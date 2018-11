Glavni tožilec primera Fifa opran obtožb

Švicarske oblasti so sporočile, da so glavnega tožilca v mednarodni preiskavi korupcije v svetovnem nogometu, Oliverja Thormanna, oprali vseh obtožb. Thormanna so suspendirali, ker so ga sumili izdaje uradnih skrivnosti, nedovoljene pomoči enemu od osumljencev, prejemanja podkupnin in drugih ugodnosti, a v preiskavi za vse to niso našli podlage.