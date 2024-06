Albanski reprezentant je v igro vstopil v 72. minuti, nekaj minut kasneje pa postal tragični junak ekipe, saj je zabil avtogol, s katerim je Hrvaška izenačila. V sodnikovem dodatku se je za napako odkupil in zabil še v pravo, hrvaško mrežo, ter svojo ekipo popeljal do pomembne točke. Da je bila mera polna, je po golu s prekrškom preprečil še nevaren protinapad naših južnih sosedov in prejel tudi rumeni karton.

1 - Albania's Klaus Gjasula becomes the first substitute in the history of the UEFA European Championship & FIFA World Cup combined to come off the bench and score a goal and an own goal in a match. Redeemer. pic.twitter.com/facz6kKBKb