Messi bo v Miamiju moči združil z nekdanjim trenerjem

Inter Miami, gre za zasedbo v elitni severnoameriški nogometni ligi, je imenoval nekdanjega trenerja Barcelone in Argentine Gerarda Martina za glavnega trenerja moštva v MLS (Major League Soccer), je poročala agencija AFP. Martino se bo tako v Miamiju znova združil z zvezdniškim rojakom in nekdanjim varovancem Lionelom Messijem.

Martino, splošno znan z vzdevkom Tata, je treniral Messija tako v španskem klubu iz Katalonije kot v argetinski reprezentanci. Nazadnje je vodil Mehiko, pred tem pa je delal v ligi MLS za Atlanta United.

"Tata je zelo spoštovana oseba v našem športu, čigar dosežki govorijo sami zase," je dejal solastnik kluba nekdanji zvezdnik angleške premier lige David Beckham.

"Prepričani smo, da bodo njegovi dosežki v igri in izkušnje, ki jih je zbral kot glavni trener, navdihnili našo ekipo in navdušili naše navijače, in se veselimo, da bomo videli njegov vpliv na igrišču in izven njega."

"S trdim delom in zavzetostjo vseh lahko pridemo tja, kamor želimo"

Martino je bil skupaj z Messijem in Špancem Sergiom Busquetsom, še eno napovedano pridobitvijo Inter Miamija, pri Barceloni v sezoni 2013/2014, nato pa je z albiceleste v letih od 2014 do 2016 vodil sedemkratnega lastnika zlate žoge.

"Zelo sem navdušen, da se bom pridružil velikemu klubu, kot je Inter Miami, in vem, da lahko skupaj dosežemo veliko velikih stvari," je dejal Argentinec. "Klub ima potrebno infrastrukturo, da postane pomemben tekmec v regiji, in verjamem, da lahko s trdim delom in zavzetostjo vseh pridemo tja, kamor želimo." Tata je leta 2018 vodil Atlanto United do zmage v pokalu MLS.

Oba prihajata iz Rosaria

Šestintridesetletni Messi in 60-letni Martino sta oba iz Rosaria. Messi je bil kot deček navijač argentinske ekipe Newell's Old Boys, kjer je Tata igral od leta 1980 do 1990 in leta 2013 kot trener osvojil prvoligaški naslov v argentinski primera division.

Martino je v Paragvaju osvojil štiri naslove prvaka v najvišji ligi, kasneje pa je reprezentanco Paragvaja vodil do najboljšega mednarodnega rezultata v zgodovini, ko je Paragvaj popeljal do četrtfinale svetovnega prvenstva leta 2010.

Tata je leta 2019 prevzel vodenje mehiške reprezentance in ekipa je tisto leto osvojila zlati pokal Concacaf.

Z Mehiko se je razšel, ko se je ni uspelo prebiti skozi skupinski del lanskega svetovnega prvenstva, na katerem je Messi popeljal Argentino do tretjega naslova prvaka, svojega prvega.

Martino bo na trenerski klopi kolektiva s Floride zamenjal nekdanjega soigralca Beckhama pri Manchester Unitedu in angleški reprezentanci Phila Nevilla, ki so ga odpustili v začetku meseca. Inter Miami je sezono končal na zadnjem mestu prvenstvene lestvice. Floridsko zasedbo je nato začasno prevzel Argentinec Javier Morales.

Messi se bo Miamiju pridružil po izteku pogodbe s Paris St. Germainom 30. junija. Messi bo po napovedih debitiral v dresu novega kluba 21. julija.