Gattuso podaljšal z Milanom

Nekdanji italijanski nogometni zvezdnik Gennaro Gattuso bo trenersko kariero nadaljeval na klopi Milana. Z rdeče-črnimi je danes sklenil novo pogodbo, po kateri bo v Milanu ostal do leta 2021, je sporočil klub.

Gennaro Gattuso je na klopi Milana hitro prepričal in si prislužil dolgoročno pogodbo. Foto: Reuters

Gennaro Gattuso, ki je kot igralec leta 2006 osvojil naslov svetovnega prvaka z Italijo, je v le nekaj mesecih, kot kaže, prepričal vodstvo kluba. Trenerske vajeti je namreč prevzel šele novembra lani, ko je zamenjal odpuščenega Vincenza Montello. Po poročanju italijanskih medijev naj bi 40-letni Gattuso dobival dva milijona evrov letne plače.

Milan je trenutno na šestem mestu serie A in ima še možnosti za uvrstitev v evropska tekmovanja. Na 25 tekmah, ki jih je kot trener vodil Gattuso, pa so njegovi nogometaši zmagali na 14, doživeli so šest porazov.