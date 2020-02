Gasperini najboljši trener prejšnje sezone v Italiji

Nekdanji trener Interja in Genoe je Atalanto v prejšnji sezoni popeljal do tretjega mesta na v domačem prvenstvu in posledično do prve lige prvakov. Prav tako je Atalanta igrala v finalu pokala, kjer pa je izgubila proti Laziu.

Drugo mesto je po poročanju italijanskih medijev osvojil strateg Bologne Siniša Mihajlović, tretje pa nekdanji Juventusov trener Max Allegri.