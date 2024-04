Luki Elsnerju bi bilo všeč, če bi PSG postal prvak že danes

Kar se tiče petih najmočnejših lig na svetu, sta znana že prvaka v Nemčiji (Bayer) in Italiji (Inter), zvečer pa bi lahko dobili najboljšo ekipo še v Franciji. Če bo PSG premagal Lorient, Lille pa ostal neporažen pri Monacu, bodo Parižani, ki lahko sezono končajo s četverno krono, saj so se prebili v polfinale lige prvakov in finale francoskega pokala, januarja pa osvojili superpokal, postali državni prvaki že 12., kar bi bil nov rekord francoskega klubskega nogometa. Dvoboj v Parizu bo pozorno spremljal Luka Elsner, trener Le Havra, saj bi lahko Lorient s senzacionalno zmago na Parku princev prehitel njegove varovance in jih potisnil na predzadnje mesto.