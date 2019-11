Elsnerjev Amiens pokopal rdeči karton

Mladi slovenski nogometni trener Luka Elsner, ki je v prejšnjem krogu doživel visok poraz proti Strasbourgu (0:4), je ostal praznih rok tudi na sobotnem gostovanju v Montpellierju (2:4). Do 54. minute, ko je bil rezultat 1:1, je kazalo na uspeh gostov, nato pa jim je načrte pokvaril rdeči karton napadalca Juana Otera. Gostitelji so hitro dosegli tri zadetke in si tlakovali pot do zmage. Elsner je z Amiensom doživel tretji zaporedni poraz.