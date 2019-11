Visok poraz Elsnerjevega Amiensa, Krhin do točke

V 14. krogu francoskega prvenstva je Amiens Luke Elsnerja danes visoko izgubil proti Strasbourgu (0:4), Nantes Reneja Krhina, ki je igral do 81. minute, in Denisa Petrića, ki ga ni bilo niti na klopi, je remiziral pri Brestu. St. Etienne z Robertom Berićem v nedeljo čaka srečanje z Montpellierjem.

Krog se je začel v petek z obračunom med vodilnim PSG in Lillom. Parižani so zmagali z 2:0 in so se še utrdili na vrhu lestvice.

Francosko prvenstvo, 14. krog:

Lestvica: