Fifa bo najboljšega na svetu razglasila prihodnji mesec

Na slovesnosti, ki je sicer v običajnih okoliščinah velika slavnostna prireditev pred občinstvom, bodo poleg nagrad za najboljše nogometašice in nogometaše podelili še priznanja za trenerje ženskih in moških ekip ter vratarke in vratarje. Skupno bodo na voljo nagrade v 11 kategorijah.

🚨 #TheBest is Back 🚨



📅 On 17 December, the beautiful game's standout performers will be recognised at the #FIFAFootballAwards in Zurich 🏆 — FIFA.com (@FIFAcom) November 20, 2020

Fifa je s sporočilu najave slovesnosti poudarila, da se je nogomet v teh težkih časih pokazal kot dober primer uspešnega boja s pandemijo in lahko prispeva velik delež pri okrevanju družbe po pandemiji.

Pravico do glasovanja, s katerim bodo izbrali najboljše, imajo kapetani in selektorji nacionalnih reprezentanc, 200 izbranih medijev in delno tudi navijači s spletnim glasovanjem. To bo potekalo od 25. novembra do 9. decembra.