Evropske prvakinje napolnile slovensko mrežo

"Pred tekmo smo se zavedali, da se pridemo učit. Da smo izgubili, ni nobeno presenečenje. Španke so pokazale, zakaj so evropske prvakinje in ena najboljših ekip na svetu. To so naše drage učne ure, ki so velika naložba za prihodnost. Nekaj bomo skušali popraviti še na sredini tekmi," je po tekmi povedal selektor Slovenije Dejan Kramberger.

Preberite še: