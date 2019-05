Evropske lige proti načrtovanim reformam lige prvakov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predstavniki evropskih nogometnih lig so na sestanku v Madridu poudarili, da so proti načrtom združenja evropskih klubov (Eca) za reformo lige prvakov. Predstavniki lig pravijo, da bi zamisel o zaprtem tipu tekmovanja v ligi prvakov in igranju tekem ob koncu tedna zavrnili.