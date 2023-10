Beltinci zmagali na Koroškem, Triglav izgubil na Primorskem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodilni Beltinci so v 15. krogu v gosteh premagali Fužinar (1:0) in prednost pred najbližjim zasledovalcem povišali na pet točk, saj so Dekani s 3:1 odpravili Kranjčane. Pet točk za Beltinčani zaostaja tudi Primorje, ki je v Ajdovščini v primorskem spopadu premagalo Tabor iz Sežane (2:1). Bistrica je v festivalu zadetkov po preobratu s 4:3 ugnala Bilje. V nedeljo bodo odigrane še preostale štiri tekme, Nafta z dvema odigranima tekmama manj za Beltinčani zaostajajo šest točk.