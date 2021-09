"Dognaldo" navduševal v BiH #video

Pes, ki so ga na Twitterjevem profilu kluba iz Tuzle označili za Dognalda, je pritekel na igrišče kmalu po začetku srečanja in tudi sam želel biti del akcije, tako da se je takoj zapodil proti žogi. Tekmo so seveda nemudoma prekinili, pes pa je pokazal, da nekaj nogometnega znanja vendarle ima, saj je nogometašu gostujočega moštva po tem, ko mu jo je ta želel izmakniti, poslal med nogama.

We have had a lot of requests for comment. We can officially confirm, that regardless of impressive dribbling skills, Dognaldo will not be be offered a contract due to legal issues and unreasonable demands from his representatives. We wish him all the best. #dognaldo #sloboda pic.twitter.com/2eEmj015FX