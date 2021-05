Dobovec je na današnji tekmi zaigral tako, kot si je trener Kujtim Morina želel. Od prve minute je igral zbrano in zavzeto, predvsem pa brez podcenjevanja. Do 11. minute so domačini že vodili s 6:0. Uvodoma je dva gola dosegel Žiga Čeh, dva je dodal Luka Perić, po enega Niko Cesarec in Teo Turk.

To je bil tudi izid na polčasu, končni izid je v 29. minuti postavil Čeh.