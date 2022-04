Dobovec in Litja v finalu 1. SFL

V 1. slovenski futsalski ligi sta znana finalista. To sta branilec naslova Dobovec in Litija. Prvi je s 3:1 v zmagah izločil Hišo daril Ptuj, druga pa vrhniški Siliko z enakim izkupičkom zmag in porazov.

Dobovčani so tokrat na Ptuju zmagali z 2:0, pri čemer sta v 20. in 23. minuti zadela Kristjan Čujec in Žiga Čeh.

Litijani so na Vrhniki tokrat zmagali s 4:0. Jeferson v prvi, Vrhovec v osmi in Uroš Martič v 20. minuti so bili strelci v prvem polčasu, Martič pa je nato prispeval še en zadetek v drugem delu.

Finale 27. sezone na tri zmage se bo začel 6. maja, tekme pa bodo nato še 10. in 13. ter morebitni četrta in peta 17. in 20. maja. V tekmi za tretje mesto bosta Ptuj in Siliko igrala le dve tekmi, in sicer 6. in 13. maja.