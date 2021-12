Diego Alonso novi selektor Urugvaja

V času nogometne kariere je Alonso med drugim igral tudi za španska kluba Valencia in Atletico Madrid.

Kot trener je 46-letnik nazadnje vodil mehiško Pachuco in ameriški Inter Miami, ob tem pa je na trenerski klopi sedel še pri Monterreyu, Olimpii, Penarolu, Guaraniju in Bella Visti. Tako Pachuco kot Monterrey je popeljal do slavja v južnoameriški ligi prvakov 2017 in 2019.

Njegova prva tekma na klopi Urugvaja bo 27. januarja v kvalifikacijah za mundial proti Paragvaju.

Urugvaj, svetovni prvak 1930 in 1950, je v južnoameriških kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2022 po štirih zaporednih porazih šele sedmi. Prve štiri ekipe si neposredno zagotovijo mesto na SP.