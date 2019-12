Deschamps ne zapušča galskih petelinov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Selektor Francije do leta 2022

Didier Deschamps je postal svetovni prvak kot nogometaš in trener.

Francoski nogometni trener Didier Deschamps, ki je les bleus popeljal do naslova svetovnih prvakov na zadnjem mundialu 2018 v Rusiji, je podaljšal sodelovanje s francosko zvezo do leta 2022 in svetovnega prvenstva v Katarju.