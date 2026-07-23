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Avtor:
R. P.

Četrtek,
23. 7. 2026,
10.35

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David Brekalo Orlando City liga MLS Antoine Griezmann San Jose Earthquakes

Četrtek, 23. 7. 2026, 10.35

1 ura, 5 minut

Prvi nastop Antoina Griezmanna v ligi MLS

David Brekalo blestel, sanjski debi Antoina Griezmanna v ligi MLS #video

Avtor:
R. P.

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David Brekalo | David Brekalo je dosegel strelski prvenec v tej sezoni. | Foto Guliverimage

David Brekalo je dosegel strelski prvenec v tej sezoni.

Foto: Guliverimage

Slovenski nogometni reprezentant David Brekalo se je izkazal na dvoboju lige MLS med San Josejem in Orlandom (0:4). Na gostovanju v Kaliforniji je popeljal svojo ekipo v vodstvo in dosegel prvi zadetek v tej sezoni, dvoboj pa je zaznamoval njegov zvezdniški soigralec Antoine Griezmann. Donedavni as Atletica in francoske reprezentance je debitiral za Orlando z zadetkom. Ta je bil njegov jubilejni 300. v karieri, tako da je imel nekdanji Oblakov soigralec ogromno razlogov za zadovoljstvo.

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Liga MLS je med SP 2026 mirovala, le nekaj dni po koncu večtedenskega spektakla, na katerem si je naslov svetovnega prvaka zagotovila Španija, pa so se najboljši klubi iz ZDA in Kanade vrnili na zelenice. Orlando City se je tako v sredo odpravil na zahtevno gostovanje v Kalifornijo. Gostoval je pri drugouvrščeni ekipi vzhodne konference San Jose Earthquakes, v središču pozornosti pa se je znašel Antoine Griezmann. Francoski zvezdnik je debitiral v ligi MLS in prvič oblekel dres Orlanda.

Tako je Antoine Griezmann čestital Davidu Brekalu za zadetek v San Joseju. | Foto: Reuters Tako je Antoine Griezmann čestital Davidu Brekalu za zadetek v San Joseju. Foto: Reuters

V začetni enajsterici mu je delal družbo tudi slovenski reprezentant David Brekalo. 27-letni Slovenec, ki je v 1. SNL opozarjal nase pri Bravu, nato pa se preselil na Norveško k Vikingu, vztraja v ZDA že tretjo sezono zapored. Postal je obrambni steber Orlanda, občasno pa se njegovo ime pojavi tudi na seznamu strelcev. Počitek med SP 2026 mu je očitno dobro del. Brekalo je nazadnje zaigral 7. junija, ko je s slovensko reprezentanco v Varaždinu namučil Hrvaško (1:2), poldrugi mesec pozneje pa je dosegel zadetek že na prvi tekmi.

V sedmi minuti je nanj pozabila obramba San Joseja, Brekalo pa je zatresel mrežo po natančnem strelu z glavo. Slovenec je tako utišal občinstvo, njegov delodajalec pa je ob objavi njegovega zadetka na družbenih omrežjih ponosno pripisal "Naš slovenski kralj". To je bil tretji zadetek Brekala v ligi MLS, v kateri je od leta 2024 zbral že 65 nastopov.

Čeprav je San Jose zaradi visoke uvrstitve na lestvici veljal za favorita, so na zelenici prevladovali gostje s Floride. V drugem polčasu je svoj prvi zadetek dočakal Griezmann. Dolgoletni soigralec Jana Oblaka pri Atleticu in eden najbolj prepoznavnih nosilcev igre francoske reprezentance, s katero je leta 2018 osvojil tudi naslov svetovnih prvakov, je odigral prvo tekmo v ligi MLS. Pri 35 letih je še vedno zelo nevaren na igrišču.

Antoine Griezmann je začel svojo pot v ligi MLS z zadetkom in prepričljivo zmago nad eno najboljših ekip na zahodu. | Foto: Reuters Antoine Griezmann je začel svojo pot v ligi MLS z zadetkom in prepričljivo zmago nad eno najboljših ekip na zahodu. Foto: Reuters

Dosegel je zadetek za 3:0, njegovo moštvo pa se je na koncu veselilo presenetljivo visoke in suverene zmage s 4:0, s katero je napovedalo lepšo prihodnost. To je bil tudi jubilejni 300. zadetek Griezmanna v članski nogometni karieri, tako da je imel Francoz v San Joseju sanjski debi.

Orlando po šele peti zmagi v tej sezoni na lestvici vzhodne konference zaseda deseto mesto, ki ne vodi v izločilne boje. V play-off jih gre najboljših devet, osmega in devetega čakajo še dodatne kvalifikacije. Orlando čaka nov izziv v nedeljo, ko bo gostil Nashville.

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David Brekalo Orlando City liga MLS Antoine Griezmann San Jose Earthquakes
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