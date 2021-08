Najbolje plačana nogometašica na svetu se poslavlja

Carli Lloyd, ena najboljših ameriških nogometašic vseh časov, je danes sporočila, da bo po koncu te sezone pri 39 letih nogometne čevlje obesila na klin, poročajo tuji mediji. Lloydova bo do konca sezone igrala za svojo ekipo NJ/NY Gotham FC, v dresu z državnim grbom pa bo v jeseni odigrala še štiri prijateljske tekme, dve septembra in dve oktobra.

"Vsakič, ko sem stopila na igrišče, sem igrala, kot bi bila to moja zadnja tekma. Nikoli nisem ničesar jemala za samoumevno, še posebno, ker vem, kako težko je priti na vrh in še težje tam dolgo časa vztrajati," je povedala najboljša nogometašica sveta v letih 2015 in 2016.

Svojo odločitev je Carli Lloyd, ki je bila marca letos razglašena za najbolje plačano nogometašico na svetu, sporočila preko družbenih omrežij ženske ameriške reprezentance, v kateri je debitirala leta 2015. V reprezentančnem dresu je zbrala kar 312 nastopov in dosegla 128 golov, dvakrat je zadela tudi na tekmi za tretje mesto na nedavnih olimpijskih igrah v Tokiu, kjer so se Američanke na koncu veselile brona.

Na letošnjih olimpijskih igrah je z izbrano vrsto ZDA osvojila tretje mesto. Foto: Reuters

Odlična ameriška nogometašica je s soigralkami zmagala na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih (2015 in 2019), v letih 2008 in 2012 pa se je razveselila tudi zlatega olimpijskega odličja. V Pekingu je zadela za zmago z 1:0 proti Braziliji, v Londonu pa se je podpisala pod oba ameriška gola ob zmagi z 2:1 proti Japonski. Edinstven dosežek ji je uspel tudi v finalu SP 2015, ko je dosegla tri zadetke, s čimer je postala prva ženska, ki je v finalu SP dosegla hat-trick ter prva med nogometaši in nogometašicami, ki ji je to uspelo po letu 1966, ko je v finalu proti Zahodni Nemčiji trikrat zadel Anglež Geoff Hurst.